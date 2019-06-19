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Дело Мораеса: УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга

Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса.

Жуніор Мораес

Апелляционный комитет УЕФА не удовлетворил апелляцию Португалии и Люксембурга и признал правомерным натурализацию форварда донецкого Шахтера Жуниора Мораеса.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

— Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной! Слава Украине! – написал Павелко.

Напомним, дисциплинарный комитет УЕФА в мае этого года подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в стартовых матчах отбора к Евро 2022. После этого Португалия и Люксембург подали апелляции на это решение.

Фото: УАФ

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