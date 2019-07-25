Збірна України опустилася на одну сходинку в оновленому рейтингу ФІФА.

В оновленому рейтингу ФІФА збірна України втратила одну позицію і тепер посідає 25 сходинку. В активі синьо-жовтих наразі 1514 очок.

Першу сходинку рейтингу зберегла збірна Бельгії (1746), на другу позицію піднялася команда Бразилії (1726), а на третій Франція (1718).

Читайте: ФІФА розглядає можливість перенесення ЧС-2022 з Катару

Найбільшого прогресу у топ-50 досягла національна команда Алжиру, яка тріумфувала на Кубку Африки 2019. Алжирці піднялися на 28 сходинок і розмістилися на 40 місці.





















Рейтинг ФІФА: збірна України втратила одну позицію / 5 фотографий

Суперник збірної України по групі В у відборі на Євро-2020 збірна Португалії опустилася на дві сходинки і тепер посідає шосте місце. Сербія теж опустилася на один пункт і тепер знаходиться на 35 місці. Люксембург на 91 місці, а Литва – 130.

Нагадаємо, Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляції Португалії та Люксембургу у справі Жуніора Мораеса.