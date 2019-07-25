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Факти / Спорт

Рейтинг ФІФА: збірна України втратила одну позицію

Збірна України опустилася на одну сходинку в оновленому рейтингу ФІФА.

Сборная Украины рейтинг ФИФА

В оновленому рейтингу ФІФА збірна України втратила одну позицію і тепер посідає 25 сходинку. В активі синьо-жовтих наразі 1514 очок.

Першу сходинку рейтингу зберегла збірна Бельгії (1746), на другу позицію піднялася команда Бразилії (1726), а на третій Франція (1718).

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Найбільшого прогресу у топ-50 досягла національна команда Алжиру, яка тріумфувала на Кубку Африки 2019. Алжирці піднялися на 28 сходинок і розмістилися на 40 місці.

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Рейтинг ФІФА: збірна України втратила одну позицію / 5 фотографий

Суперник збірної України по групі В у відборі на Євро-2020 збірна Португалії опустилася на дві сходинки і тепер посідає шосте місце. Сербія теж опустилася на один пункт і тепер знаходиться на 35 місці. Люксембург на 91 місці, а Литва – 130.

Нагадаємо, Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляції Португалії та Люксембургу у справі Жуніора Мораеса.

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