Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм встречались в Китае рамках International Champions Cup
Тоттенхэм Хотспур встречался с Манчестер Юнайтед в рамках International Champions Cup. Матч прошел в Шанхае на стадионе Хункоу и завершился победой манкунианцев со счетом 2:1.
Счет в матче на 21 минуте открыл форвард МЮ Антони Марсьяль. После перерыва Лукас Моура восстановил паритет, однако Эйнджел Гомес на 80 минуте принес победу красным дьяволам.
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Следующий матч в рамках ICC Юнайтед сыграет против Милана 3 августа, а Тоттенхэм встретится с Интером 4 августа.
Ранее нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин притворился болельщиком, выбежавшего на поле.
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