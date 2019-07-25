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Факты / Спорт

Тоттенхэм уступил МЮ на International Champions Cup

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм встречались в Китае рамках International Champions Cup

Тоттенхэм Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм Хотспур встречался с Манчестер Юнайтед в рамках International Champions Cup. Матч прошел в Шанхае на стадионе Хункоу и завершился победой манкунианцев со счетом 2:1.

Счет в матче на 21 минуте открыл форвард МЮ Антони Марсьяль. После перерыва Лукас Моура восстановил паритет, однако Эйнджел Гомес на 80 минуте принес победу красным дьяволам.

Читайте: В стиле Кариус: голкипер Ливерпуля начудил в матче со Спортингом

Следующий матч в рамках ICC Юнайтед сыграет против Милана 3 августа, а Тоттенхэм встретится с Интером 4 августа.

Ранее нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин притворился болельщиком, выбежавшего на поле.

Фото: Getty Images

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