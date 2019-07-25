Манчестер Юнайтед та Тоттенгем зустрічалися в Китаї рамках International Champions Cup
Тоттенгем Готспур зустрічався з Манчестер Юнайтед в рамках International Champions Cup. Матч пройшов у Шанхаї на стадіоні Хункоу і завершився перемогою манкуніанців з рахунком 2:1.
Рахунок у матчі на 21 хвилині відкрив форвард МЮ Антоні Мартіаль. По перерві Лукас Моура відновив паритет, однак Ейнджел Гомес на 80 хвилині приніс перемогу червоним дияволам.
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Наступний матч в рамках ICC Юнайтед зіграє проти Мілана 3 серпня, а Тоттенгем зустрінеться з Інтером 4 серпня.
Раніше нападник Тоттенгема Сон Хин Мін вдав з себе вболівальника, який вибіг на поле.
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