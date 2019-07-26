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Факти / Спорт

Екс-капітан Роми перейшов у Бока Хуніорс

Півзахисник Даніеле де Россі став гравцем аргентинського Бока Хуніорс.

Даниэле де Росси

Аргентинський Бока Хуніорс оголосив про підписання італійського хавбека Даніеле де Россі.

Деталі угоди клубу з Буенос-Айреса з 36-річним італійцем не повідомляються.

За інформацією ЗМІ, за рік у Бока Хуніорс де Россі збагатиться на €500 тис.

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З 2002 по 2019 роки де Россі виступав за італійську Рому, після чого став відбним агентом цього літа.

До речі, італійська Рома показала новий гостьовий комплект форми на сезон 2019/20.

Джерело: Gianluca di MarzioBoca Juniors

Фото: Dreamstime

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