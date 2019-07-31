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Факты / Спорт

Лунин просидел в запасе: Тоттенхэм обыграл Реал на Audi Cup

Мадридский Реал уступил лондонскому Тоттенхэму в 1/2 финала турнира Audi Cup.

Реал Тоттенхэм Audi Cup

Тоттенхэм Хотспур встречался с мадридским Реалом в рамках 1/2 финала турнира Audi Cup. Матч прошел в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился минимальной победой подопечных Маурисио Почеттино со счетом 1:0.

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Единственный гол во встрече забил английский форвард Тоттенхэма Гарри Кейн в середине первого тайма.

Украинский голкипер Андрей Лунин, несмотря на травму Тибо Куртуа, на поле не выходил. Всю игру в рамке ворот отстоял Кейлор Навас.

В финале турнира Тоттенхэм сыграет с мюнхенской Баварией, которая обыграла турецкий Фенербахче со счетом 6:1.

Ранее Тоттенхэм уступил МЮ на International Champions Cup.

Фото: Getty Images

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