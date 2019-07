Легенда мадридского Реала и по совместительству коуч команды Зинедин Зидан станет героем обложки FIFA 20 Ultimate Edition.

Карточка француза будет доступна и в качестве Кумира в режиме FUT20.

The one, the only, Zizou On the cover of the #FIFA20 Ultimate Edition and in #FUT20 as an ICON

Pre-Order the Ultimate Edition by August 5 to get a guaranteed #OTW player https://t.co/kNhJMf0Pmv pic.twitter.com/DNbkzNQxHT

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 30, 2019