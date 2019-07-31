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Факти / Спорт

Лунін просидів в запасі: Тоттенгем обіграв Реал на Audi Cup

Мадридський Реал поступився лондонському Тоттенгему в 1/2 фіналу турніру Audi Cup.

Реал Тоттенхэм Audi Cup

Тоттенгем Готспур зустрічався з мадридським Реалом в рамках 1/2 фіналу турніру Audi Cup. Матч пройшов в Мюнхені на стадіоні Альянц-Арена і завершився мінімальною перемогою підопічних Маурісіо Почеттіно з рахунком 1:0.

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Єдиний гол у зустрічі забив англійський форвард Тоттенгема Гаррі Кейн у середині першого тайму.

Український голкіпер Андрій Лунін, незважаючи на травму Тібо Куртуа, на поле не виходив. Всю гру в рамці воріт відстояв Кейлор Навас.

У фіналі турніру Тоттенгем зіграє з мюнхенською Баварією, яка обіграла турецький Фенербахче з рахунком 6:1.

Раніше Тоттенгем поступився МЮ на International Champions Cup.

Фото: Getty Images

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