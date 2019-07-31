Мадридський Реал поступився лондонському Тоттенгему в 1/2 фіналу турніру Audi Cup.
Тоттенгем Готспур зустрічався з мадридським Реалом в рамках 1/2 фіналу турніру Audi Cup. Матч пройшов в Мюнхені на стадіоні Альянц-Арена і завершився мінімальною перемогою підопічних Маурісіо Почеттіно з рахунком 1:0.
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Єдиний гол у зустрічі забив англійський форвард Тоттенгема
Гаррі Кейн у середині першого тайму.
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Український голкіпер Андрій Лунін, незважаючи на травму Тібо Куртуа, на поле не виходив. Всю гру в рамці воріт відстояв Кейлор Навас.
У фіналі турніру Тоттенгем зіграє з мюнхенською Баварією, яка обіграла турецький Фенербахче з рахунком 6:1.
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на International Champions Cup. Тоттенгем поступився МЮ
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