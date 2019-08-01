Зоря пройшла до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, обігравши чорногорську Будучност за сумою двох матчів.

Зоря — Будучност – 1:0

Зоря: Махарадзе, Абу, Чеберко, Вернидуб, Тимчук (Каменюка, 64), Хомченовський, Іванісеня, Луньов, Кочергін (Чайковський, 68), Ледньов, Громов (Кабаєв, 62).

Будучност: Драгоєвич, Джурич, Мілич, Болевич, Стоількович (Зарубіца, 76), Міркович, Божович, Терзич, Перович (Роганович, 37), Грбич (Раічкович, 53), Мійіч.

Голи: Громов, 32

Вилучення: Джурич, 33 Бозович, 34

Луганська Зоря зустрічалася з чорногорською Будучностю в рамках матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Зустріч пройшла у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена і закінчилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі забив Артем Громов на 32-й хвилині. Через хвилину Нікола Джурич за фол у центрі поля отримав другу жовту. Футболісти Будучності накинулися на ірландського арбітра Ніла Дойла, який не вагаючись виписав пряму червону картку найагресивнішому Драско Бозовичу за емоції.

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З рахунком 4:1 за сумою двох матчів луганська Зоря виходить до третього кваліфікаційного раунду, де зустрінеться з переможцем пари ЦСКА Софія — Осієк.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Зоря — Будучност.