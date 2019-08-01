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Факти / Спорт

Тоттенгем по пенальті обіграв Баварію у фіналі Audi Cup

Баварія у фіналі домашнього Audi Cup поступилася лондонському Тоттенгему.

Тоттенхэм Audi Cup 2019

Тоттенгем Готспур зустрічався з мюнхенською Баварією у фіналі виставкового турніру Audi Cup. Матч пройшов у Мюнхені на Альянц-Арені і закінчився перемогою підопічних Маурісіо Поччетіно після серії пенальті 2:2 (6:5).

Читайте: Лунін просидів в запасі: Тоттенгем обіграв Реал на Audi Cup

Рахунок у матчі на 19-й хвилині відкрив хавбек шпор Ерік Ламела. По перерві на 59-й хвилині перевагу лондонців закріпив хавбек Крістіан Еріксен. Однак через дві хвилини форвард мюнхенців Янн-Фітте Арп скоротив відставання, а на 81-й Альфонсо Девіс зрівняв рахунок. В серії пенальті точнішими виявилися футболісти Тоттенгема.

Третє місце за підсумками турніру посів мадридський Реал, який обіграв Фенербахче.

Фото: Getty Images

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