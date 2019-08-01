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Факты / Спорт

Головокружительный полет экстремалов на парашютах в Карпатах

Чемпион мира по прыжкам с вингсьют Эспен Фаднес изложил головокружительный полет Джейми Ли.

Прыжки с парашютом

Чемпион мира по прыжкам с вингсьюта Эспер Фаднес в своем Instagram поделился видео с полетом Джейми Ли и Малачи Темплтона в румынских Карпатах.

— Это всегда большое вдохновение — быть частью такого экипажа. Это было круто. Да, ребята. У вас такая классная техника! Обожаю, – написал Фаднес под постом в Instagram.

 

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Допис, поширений Espen Fadnes (@espenfadnes)

В комментариях под видео пользователи отмечают бесстрашие спортсменов и отмечают красивые пейзажи Трансфегерашского горного шоссе в румынских Карпатах.

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К слову, баскетболист прыгнул с 260‐метровой башни и забил в кольцо.

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