Чемпион мира по прыжкам с вингсьют Эспен Фаднес изложил головокружительный полет Джейми Ли.
Чемпион мира по прыжкам с вингсьюта Эспер Фаднес в своем Instagram поделился видео с полетом Джейми Ли и Малачи Темплтона в румынских Карпатах.
— Это всегда большое вдохновение — быть частью такого экипажа. Это было круто. Да, ребята. У вас такая классная техника! Обожаю, – написал Фаднес под постом в Instagram.
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В комментариях под видео пользователи отмечают бесстрашие спортсменов и отмечают красивые пейзажи Трансфегерашского горного шоссе в румынских Карпатах.
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К слову, баскетболист прыгнул с 260‐метровой башни и забил в кольцо.