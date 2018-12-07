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Баскетболист прыгнул с 260‐метровой башни и забил в кольцо

Баскетболист Хаммер Харрисон сделал самый высокий слэм-данк. Он опустил мяч в кольцо после прыжка с 260-метровой башни.

Для такого рекорда 32-летний баскетболист Хаммер Харрисон использовал аттракцион Sky Jump в Лас-Вегасе, где спускают на страховке с 260-метровой обзорной площадки отеля-казино Стратосфера.

Кажется, что со страховкой это легко и совсем не страшно?

Тогда посмотрите видео полностью – какой вид открывается перед тем, кто прыгает из этой вышки.

Кроме того, спортсмен признался в Instagram, что боится высоты.

Было бы забавно, если бы он промазал =)

А вот мужчине в Сочи не повезло так, как Хаммеру со страховкой. Первый  прыгнул с крыши в бассейн и не долетел.

Кстати, Уилл Смит тоже крут. Он недавно прыгнул с вертолета в Гранд-Каньон.

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