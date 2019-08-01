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Факти / Спорт

Запаморочливий політ екстремалів на парашутах в Карпатах

Чемпіон світу зі стрибків з вінгсьютом Еспен Фаднес виклав запаморочливий політ Джеймі Лі.

Прыжки с парашютом

Чемпіон світу зі стрибків з вінгсьютом Еспер Фаднес у своєму Instagram поділився відео з польотом Джеймі Лі та Малачі Темплтона у румунських Карпатах.

— Це завжди велике натхнення – бути частиною такого екіпажу. Це було круто. Так, хлопці. У вас така класна техніка! Обожнюю, – написав Фаднес під постом в Instagram.

 

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Допис, поширений Espen Fadnes (@espenfadnes)

У коментарях під відео користувачі відзначають безстрашність спортсменів та відзначають красиві пейзажі Трансфегерашского гірського шосе в румунських Карпатах.

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До речі, баскетболіст стрибнув з 260-метрової вежі і забив у корзину.

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