Чемпіон світу зі стрибків з вінгсьютом Еспен Фаднес виклав запаморочливий політ Джеймі Лі.
Чемпіон світу зі стрибків з вінгсьютом Еспер Фаднес у своєму Instagram поділився відео з польотом Джеймі Лі та Малачі Темплтона у румунських Карпатах.
— Це завжди велике натхнення – бути частиною такого екіпажу. Це було круто. Так, хлопці. У вас така класна техніка! Обожнюю, – написав Фаднес під постом в Instagram.
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У коментарях під відео користувачі відзначають безстрашність спортсменів та відзначають красиві пейзажі Трансфегерашского гірського шосе в румунських Карпатах.
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До речі, баскетболіст стрибнув з 260-метрової вежі і забив у корзину.