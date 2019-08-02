Бывший защитник французского ПСЖ Дани Алвес продолжит карьеру в бразильском Сан-Паулу.

Сан-Паулу объявил о подписании контракта с бразильским защитником Дани Алвесом.

36-летний футболист подписал с клубом контракт до декабря 2022 года. В Сан-Паулу Алвес пришел свободным агентом.

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В Сан-Паулу Алвес будет выступать под десятым номером. Другие детали сделки не сообщаются.

#DaniEstaAqui, com contrato ate dezembro de 2022! Saiba mais sobre o tricolor @DaniAlvesD2: https://t.co/ncjPyL9jwo pic.twitter.com/rdrYKXO65A — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019

В разные годы Алвес выступал за Севилью, Барселону, Ювентус и ПСЖ. Бразилец выигрывал чемпионаты Франции, Испании и Италии, был триумфатором Лиги чемпионов в составе Барселоны, а в этом году стал победителем Копа Америка в составе сборной Бразилии.

Играя за парижан, бразилец стал самым титулованным футболистом в истории: на его счету 40 трофеев, что позволило обойти британцев Кенни Далглиша и Райана Гиггза, на счету которых по 35 побед в соревнованиях.