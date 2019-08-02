PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Самый титулованный футболист планеты перешел в Сан-Паулу

Бывший защитник французского ПСЖ Дани Алвес продолжит карьеру в бразильском Сан-Паулу.

Дани Алвес

Сан-Паулу объявил о подписании контракта с бразильским защитником Дани Алвесом.

36-летний футболист подписал с клубом контракт до декабря 2022 года. В Сан-Паулу Алвес пришел свободным агентом.

Читайте: Лучший бомбардир Шахтера сбежал из московского Спартака в Бразилию

В Сан-Паулу Алвес будет выступать под десятым номером. Другие детали сделки не сообщаются.

В разные годы Алвес выступал за Севилью, Барселону, Ювентус и ПСЖ. Бразилец выигрывал чемпионаты Франции, Испании и Италии, был триумфатором Лиги чемпионов в составе Барселоны, а в этом году стал победителем Копа Америка в составе сборной Бразилии.

Играя за парижан, бразилец стал самым титулованным футболистом в истории: на его счету 40 трофеев, что позволило обойти британцев Кенни Далглиша и Райана Гиггза, на счету которых по 35 побед в соревнованиях.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Манчестер Сити требует от Баварии за Сане €150 млн
Жека никуда не летит: Хачериди опроверг информацию о переходе в ЦСКА
Лучший бомбардир Шахтера сбежал из московского Спартака в Бразилию
Коноплянка получил предложение от российского Краснодара
Экс-капитан Ромы перешел в Бока Хуниорс
Зидан проведет следующий сезон в составе Расинга
Футболист сборной Бразилии стал первым, кто завоевал 40 командных трофеев
Ювентус объявил о возвращении Буффона
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка