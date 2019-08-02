Колишній захисник французького ПСЖ Дані Алвес продовжить кар’єру у бразильському Сан-Паулу.

Сан-Паулу оголосив про підписання контракту з бразильським захисником Дані Алвесом.

36-річний футболіст підписав з клубом контракт до грудня 2022 року. В Сан-Паулу Алвес прийшов вільним агентом.

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В Сан-Паулу Алвес виступатиме під десятим номером. Інші деталі угоди не повідомляються.

#DaniEstaAqui, com contrato ate dezembro de 2022! Saiba mais sobre o tricolor @DaniAlvesD2: https://t.co/ncjPyL9jwo pic.twitter.com/rdrYKXO65A — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019

У різні роки Алвес виступав за Севілью, Барселону, Ювентус та ПСЖ. Бразилець вигравав чемпіонати Франції, Іспанії та Італії, був тріумфатором Ліги чемпіонів у складі Барселони, а цьогоріч став переможцем Копа Америка у складі збірної Бразилії.

Граючи за парижан, бразилець став найтитулованішим футболістом в історії: на його рахунку 40 трофеїв, що дозволило обійти британців Кенні Далгліша і Райана Гіггза, на рахунку яких по 35 перемог у змаганнях.