Защитник сборной Бразилии Дани Алвес стал первым футболистом, который завоевал 40 командных трофеев.

Алвес девять раз выигрывал национальные чемпионаты, семь раз – национальные Кубки и Суперкубка, четырежды – Суперкубок УЕФА, трижды – Лигу чемпионов, дважды – Кубок УЕФА и трижды клубный чемпионат мира. В составе сборной Данные дважды победил на Копа Америка и дважды в Кубке конфедераций.

@DaniAlvesD2 is the first player in history to win 40 trophies.#CopaAmerica pic.twitter.com/XJWM3Tuk6E

— Coral (@Coral) 7 липня 2019 р.