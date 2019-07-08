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Футболист сборной Бразилии стал первым, кто завоевал 40 командных трофеев

Футболист сборной Бразилии Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеев одним игроком.

Дани Алвес

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес стал первым футболистом, который завоевал 40 командных трофеев.

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Алвес девять раз выигрывал национальные чемпионаты, семь раз – национальные Кубки и Суперкубка, четырежды – Суперкубок УЕФА, трижды – Лигу чемпионов, дважды – Кубок УЕФА и трижды клубный чемпионат мира. В составе сборной Данные дважды победил на Копа Америка и дважды в Кубке конфедераций.

Напомним, в финале Копа Америка сборная Бразилии обыграла команду Перу.

Фото: Dreamstime

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