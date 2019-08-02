Киевское Динамо официально подписало игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

Жерсон Родригес стал игроком киевского Динамо.

Контракт 24-летнего игрока сборной Люксембурга с Динамо рассчитан на 5 лет. В Динамо Родригес будет выступать под номером 22.

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Динамо внесет игрока в заявку на Лигу чемпионов, поэтому вингер сможет дебютировать за бело-синих в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Брюгге.

Welcome to Kyiv pic.twitter.com/2N8xAbqON6 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 2, 2019

Предыдущим клубом Родригеса был японский Джубило Ивата. До этому футболист играл за молдавский Шериф, нидерландский Телстар и люксембургскую Фолу. За сборную Люксембурга игрок провел 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

Напомним, Динамо одержало волевую победу над Шахтером в матче за Суперкубок.