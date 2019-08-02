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Факти / Спорт

Жерсон Родрігес став гравцем київського Динамо

Київське Динамо офіційно підписало гравця збірної Люксембурга Жерсона Родрігеса.

Жерсон Родригес

Жерсон Родрігес став гравцем київського Динамо.

Контракт 24-річного гравця збірної Люксембургу з Динамо розрахований на 5 років. В Динамо Родрігес виступатиме під номером 22.

Динамо внесе гравця в заявку на Лігу чемпіонів, тож вінгер зможе дебютувати за біло-синіх у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Брюгге.

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Попереднім клубом Родрігеса був японський Джубіло Івата. До цього футболіст грав за молдавський Шериф, нідерландський Телстар та люксембурзьку Фолу. За збірну Люксембургу гравець провів 18 матчів, в яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок.

Джерело: Динамо Київ

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