Лидеры украинского футбола киевское Динамо и донецкий Шахтер с победы начали новый сезон УПЛ-2019/20.

В первом туре УПЛ-2019/20 донецкий Шахтер на выезде одолел Александрию со счетом 3:1.

Первый тайм для горняков не сложился — Марлос не сумел реализовать пенальти, а на 42-й минуте подопечные Каштру пропустили от Максима Третьякова. После перерыва сначала автогол Бухало, а затем голы Тайсона и Дентиньо зафиксировали победу Шахтера.

Александрия — Шахтер 1:3

Александрия: Панькив, Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко, Гречишкин, Ковалец (Запорожан, 72), Банада (Шастал, 82), Лучкевич (Задерака, 65), Ситало, Третьяков.

Шахтер: Пятов, Болбат (Матвиенко, 90), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Марлос, Патрик, Соломон (Дентиньо, 84), Тайсон, Мораес (Бланко-Лещук, 75).

Голы: Третьяков, 42 — Бухал, 58 (ав.г.), Тайсон, 73, Дентиньо, 90+1.

Победу в первом туре праздновал и киевское Динамо. Подопечные Александра Хацкевича во Львове одолели местные Карпаты со счетом 2:0.

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Победу бело-синим обеспечили автогол Алексея Ковтуна и гол Артема Беседина.

Карпаты — Динамо 0:2

Карпаты: Пидкивка, Вербный, Вакуленко, Ковтун, Мартинс, Якимец, Кльоц, Войковице (Козак, 72), Ди Франко (Ременюк, 84), Гуцуляк, Карпенко (Лейоус, 46).

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера (Цыганков, 69), Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 80), Гармаш, Вербич (Де Пена, 46), Караваев, Беседин.

Голы: Ковтун (ав.г.), 42, Беседин, 45+1 (пен.)

Новичок УПЛ Днепр-1 одержал уверенную победу над донецким Олимпиком.

Победу днепровской команде принесли голы новоиспеченных чемпионов мира Сергея Булеца и Владислава упряжи, который перед стартом сезона Днепр-1 арендовал у киевлян.

Днепр-1 — Олимпик 2:0

Днепр-1: Клищук, Романюк (Сафронов, 90+1), Лопыренок, Логинов, Шаповал, Батагов, Когут, Чичиков, Назаренко (Загальский, 78), Булеца (Коркишко, 73), Супряга.

Олимпик: Пеньков, Вантух, Абубакар, Гришко, Трубочкин (Тейшейра, 46), Завийский (Пасич, 82), Цимбалюк (Драман, 58), Ксенз, Политыло, Фабиньо, Матар.

Голы: Булеца, 2, Супряга, 9.

Напомним, Динамо одержало волевую победу над Шахтером в матче за Суперкубок.

Фото: FC Dynamo Kiev