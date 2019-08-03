Американська федерація футболу (CONMEBOL) ухвалила рішення про дискваліфікацію нападаючого збірної Аргентини Ліонеля Мессі терміном на три місяці.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі дискваліфікований на три місяці південноамериканської федерацією футболу за звинувачення в корупції під час Кубка Америки-2019.

Оскільки термін дискваліфікації закінчується 3 листопада, це означає, що зірка Барселони пропустить три матчі національної команди.

Крім дискваліфікації Мессі доведеться також виплатити штраф у розмірі $50 тис.

Попри це Мессі пропустить і перший відбірковий матч до чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в березні. Це пояснювалося його видаленням в останній офіційній грі за збірну.

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Рішення CONMEBOL не стосується виступів аргентинця за Барселон в прийдешніх матчах першості Іспанії, а також в Лізі чемпіонів.

Причиною таких рішень стали жорсткі висловлювання Мессі на адресу американських чиновників під час Кубка Америки, який пройшов в Бразилії.

За його словами, суддівство на турнірі було направлено проти його збірної. Аргументував він це в тому числі непризначенням двох пенальті за порушення проти Серхіо Агуеро і Ніколаса Отаменді в півфінальній грі з Бразилією.

Нагадаємо, Мессі може отримати дворічну дискваліфікацію за критику Південноамериканської федерації футболу.

Джерело: El Mundo