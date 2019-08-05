В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Своего потенциального соперника узнало киевское Динамо. Бело-синим выпал неплохой жребий, но сначала им нужно пройти бельгийский Брюгге.

Читайте: Жерсон Родригес стал игроком киевского Динамо

Потенциальным соперником подопечных Александра Хацкевича может стать победитель пары Базель/ЛАСК.

Результаты жеребьевки:

Динамо Загреб/Ференцварош — Марибор/Русенборг

ЧФР/Селтик — Славия Прага

Янг Бойз — Црвена Звезда/Копенгаген

АПОЭЛ/Карабах — ПАОК/Аякс

Базель/ЛАСК — Брюгге/Динамо Киев

Истанбул Башакшехир/Олимпиакос — Краснодар/Порту

Первые матчи решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа.

Напомним, Заря прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв черногорскую Будучност по сумме двух матчей.

Фото: UEFA