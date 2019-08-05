В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.
Своего потенциального соперника узнало киевское Динамо. Бело-синим выпал неплохой жребий, но сначала им нужно пройти бельгийский Брюгге.
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Потенциальным соперником подопечных Александра Хацкевича может стать победитель пары Базель/ЛАСК.
Результаты жеребьевки:
- Динамо Загреб/Ференцварош — Марибор/Русенборг
- ЧФР/Селтик — Славия Прага
- Янг Бойз — Црвена Звезда/Копенгаген
- АПОЭЛ/Карабах — ПАОК/Аякс
- Базель/ЛАСК — Брюгге/Динамо Киев
- Истанбул Башакшехир/Олимпиакос — Краснодар/Порту
Первые матчи решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа.
Напомним, Заря прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв черногорскую Будучност по сумме двух матчей.
Фото: UEFA