У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2019/20.
У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.
Свого потенційного суперника дізналося київське Динамо. Біло-синім випав непоганий жереб, але спершу їм потрібно пройти бельгійський Брюгге.
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Потенційним суперником підопічних Олександра Хацкевича може стати переможець пари Базель/ЛАСК.
Результати жеребкування:
- Динамо Загреб/Ференцварош — Марібор/Русенборг
- ЧФР Клуж/Селтік — Славія Прага
- Янг Бойз — Црвена Звезда/Копенгаген
- АПОЕЛ/Карабах — ПАОК/Аякс
- Базель/ЛАСК — Брюгге/Динамо Київ
- Істанбул Башакшехір/Олімпіакос — Краснодар/Порту
Перші матчі вирішального раунду кваліфікації плей-оф Ліги чемпіонів відбудуться 20-21 серпня.
Нагадаємо, Зоря пройшла до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, обігравши чорногорську Будучност за сумою двох матчів.
Фото: UEFA