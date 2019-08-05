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Динамо дізналося потенційного суперника в плей-оф кваліфікації ЛЧ

У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Жеребьевка Лиги чемпионов

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Свого потенційного суперника дізналося київське Динамо. Біло-синім випав непоганий жереб, але спершу їм потрібно пройти бельгійський Брюгге.

Читайте: Жерсон Родрігес став гравцем київського Динамо

Потенційним суперником підопічних Олександра Хацкевича може стати переможець пари Базель/ЛАСК.

Результати жеребкування: 

  • Динамо Загреб/Ференцварош — Марібор/Русенборг
  • ЧФР Клуж/Селтік — Славія Прага
  • Янг Бойз — Црвена Звезда/Копенгаген
  • АПОЕЛ/Карабах — ПАОК/Аякс
  • Базель/ЛАСК — Брюгге/Динамо Київ
  • Істанбул Башакшехір/Олімпіакос — Краснодар/Порту

Перші матчі вирішального раунду кваліфікації плей-оф Ліги чемпіонів відбудуться 20-21 серпня.

Нагадаємо, Зоря пройшла до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, обігравши чорногорську Будучност за сумою двох матчів.

Фото: UEFA

Джерело: УЄФА

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