Ливерпуль уступил Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии после серии пенальти (1:1, пен. 5:4).

Во время матча голландский защитник красных Вирджил ван Дейк впервые с марта 2018 дал себя обыграть один в один. Это удалось сделать бразильскому форварду горожан Габриэлю Жезусу с помощью дриблинга.

Таким образом, серия Ван Дейка, в которой он не позволял себя обыграть, прервалась на 65-м матче.

65 – During the Community Shield final, Virgil van Dijk was dribbled past for the first time in his last 65 competitive appearances (by Gabriel Jesus) for @LFC since Mikel Merino did so for Newcastle in March 2018. Human. #CommunityShield pic.twitter.com/24B6WFcKUw

