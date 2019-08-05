Наставник Ліверпуля Юрген Клопп запросив фахівця зі стресостійкості для роботи з гравцями першої команди.

Коуч Ліверпуля Юрген Клопп в рамках підготовки до нового сезону запросив фахівця зі стресостійкості для роботи з гравцями першої команди.

Минулого тижня серфінгіст Себастьян Штендер відвідав тренувальний табір червоних в Евіані, де провів тренінг зі стресостійкості для футболістів.

Читайте: Найдорожчого захисника світу обіграли вперше за 65 матчів

Клопп запросив одного з найкращих серфінгістів світу виступити з мотиваційною промою перед володарями кубка Ліги чемпіонів. І футболісти і тренерський штаб мерсисайдців були вражені побаченим.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sebastian Steudtner (@sebastiansurfs) 16 Лют 2019 р. о 3:13 PST

Минулого літа Юрген Клопп запросив в команду фахівця з вкидання аутів Томаса Гроннемарка, який працює в Ліверпулі і до цих пір.

Нагадаємо, Ліверпуль поступився Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії.