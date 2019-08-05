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Факти / Спорт

Клопп запросив серфінгіста для роботи з футболістами Ліверпуля

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп запросив фахівця зі стресостійкості для роботи з гравцями першої команди.

Юрген Клопп

Коуч Ліверпуля Юрген Клопп в рамках підготовки до нового сезону запросив фахівця зі стресостійкості для роботи з гравцями першої команди.

Минулого тижня серфінгіст Себастьян Штендер відвідав тренувальний табір червоних в Евіані, де провів тренінг зі стресостійкості для футболістів.

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Клопп запросив одного з найкращих серфінгістів світу виступити з мотиваційною промою перед володарями кубка Ліги чемпіонів. І футболісти і тренерський штаб мерсисайдців були вражені побаченим.

 

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Допис, поширений Sebastian Steudtner (@sebastiansurfs)

Минулого літа Юрген Клопп запросив в команду фахівця з вкидання аутів Томаса Гроннемарка, який працює в Ліверпулі і до цих пір.

Нагадаємо, Ліверпуль поступився Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

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