Наставник Ліверпуля Юрген Клопп запросив фахівця зі стресостійкості для роботи з гравцями першої команди.
Коуч Ліверпуля Юрген Клопп в рамках підготовки до нового сезону запросив фахівця зі стресостійкості для роботи з гравцями першої команди.
Минулого тижня серфінгіст Себастьян Штендер відвідав тренувальний табір червоних в Евіані, де провів тренінг зі стресостійкості для футболістів.
Читайте: Найдорожчого захисника світу обіграли вперше за 65 матчів
Клопп запросив одного з найкращих серфінгістів світу виступити з мотиваційною промою перед володарями кубка Ліги чемпіонів. І футболісти і тренерський штаб мерсисайдців були вражені побаченим.
Переглянути цей допис в Instagram
Минулого літа Юрген Клопп запросив в команду фахівця з вкидання аутів Томаса Гроннемарка, який працює в Ліверпулі і до цих пір.
Нагадаємо, Ліверпуль поступився Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії.