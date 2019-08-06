Туринский Ювентус показал новый комплект резервной формы на сезон-2019/20.

Туринский Ювентус презентовал новый комплект резервной формы на сезон 2019/20.

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Комплект разработал немецкий спортивный бренд Adidas. Резервная форма бьянконери выполнена в цвете оттенка аквамарин с белыми вставками. Экипировка изготовлена из переработанного полиэстера.

Scolpisci la tua strada.

Vi presentiamo il nostro nuovo @adidasfootball 3rd kit 19/20.

Disponibile ora https://t.co/4tbQUNSC5d pic.twitter.com/ySrW4qq0Pb — JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2019

В презентации формы приняли участие футболисты клуба Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини, Хуан Куадрадо, Родриго Бентанкур, Миралем Пьянич и другие.



























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Фото: Juventus FC