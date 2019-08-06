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Факты / Спорт

Цвета морской волны! Ювентус представил третий комплект формы

Туринский Ювентус показал новый комплект резервной формы на сезон-2019/20.

Форма Ювентуса третий комплект

Туринский Ювентус презентовал новый комплект резервной формы на сезон 2019/20.

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Комплект разработал немецкий спортивный бренд Adidas. Резервная форма бьянконери выполнена в цвете оттенка аквамарин с белыми вставками. Экипировка изготовлена из переработанного полиэстера.

В презентации формы приняли участие футболисты клуба Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини, Хуан Куадрадо, Родриго Бентанкур, Миралем Пьянич и другие.

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Цвета морской волны! Ювентус представил третий комплект формы / 7 фотографий

Ранее Ювентус представил гостевую форму в красно-белых цветах.

Фото: Juventus FC

Источник: Juventus

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