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Факти / Спорт

Кольору морської хвилі! Ювентус представив третій комплект форми

Туринський Ювентус показав новий комплект резервної форми на сезон-2019/20.

Форма Ювентуса третий комплект

Туринський Ювентус презентував новий комплект резервної форми на сезон 2019/20.

Читайте: Шахтар презентував домашню форму на сезон 2019/20

Комплект розробив німецький спортивний бренд Adidas. Резервна форма б’янконері виконана у кольорі відтінку аквамарин з білими вставками. Екіпірування виготовлене з переробленого поліестеру.

У презентації форми взяли участь футболісти клубу Криштіану Роналду, Пауло Дібала, Джорджо К’єлліні, Хуан Куадрадо, Родріго Бентанкур, Міралем П’янич та інші.

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Кольору морської хвилі! Ювентус представив третій комплект форми / 7 фотографий

Раніше Ювентус представив гостьову форму у червоно-білих кольорах.

ФотоJuventus FC

Джерело: Juventus

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