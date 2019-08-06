Туринський Ювентус показав новий комплект резервної форми на сезон-2019/20.

Туринський Ювентус презентував новий комплект резервної форми на сезон 2019/20.

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Комплект розробив німецький спортивний бренд Adidas. Резервна форма б’янконері виконана у кольорі відтінку аквамарин з білими вставками. Екіпірування виготовлене з переробленого поліестеру.

Scolpisci la tua strada.

Vi presentiamo il nostro nuovo @adidasfootball 3rd kit 19/20.

Disponibile ora https://t.co/4tbQUNSC5d pic.twitter.com/ySrW4qq0Pb — JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2019

У презентації форми взяли участь футболісти клубу Криштіану Роналду, Пауло Дібала, Джорджо К’єлліні, Хуан Куадрадо, Родріго Бентанкур, Міралем П’янич та інші.



























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Раніше Ювентус представив гостьову форму у червоно-білих кольорах.

Фото: Juventus FC