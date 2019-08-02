Шахтер показал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Донецкий Шахтер презентовал новый комплект домашней формы на сезон 2019/20.
Комплект футболки выполнен в традиционном оранжевом цвете, но без черных полосок. Дизайн футболки вдохновлен окраской формы, в которой Шахтер 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА.
Комплект разработал американский спортивный бренд одежды Nike.
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В презентации формы приняли участие футболисты клуба: Марлос, Виктор Коваленко и Тарас Степаненко.
Шахтер презентовал домашнюю форму на сезон 2019/20 / 4 фотографии
Подопечные Луиша Каштру дебютируют в новой форме 4 августа в Харькове в матче второго тура УПЛ против львовских Карпат.
Ранее Реал Мадрид показал новый комплект резервной формы на сезон-2019/20.
Фото: FC Shakhtar
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