Туринский Ювентус показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Туринский Ювентус презентовал новый комплект гостевой формы на сезон 2019/20.
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Комплект разработал немецкий спортивный бренд Adidas. Выездная форма бьянконери выполнена в белом цвете с красными вставками. При создании формы ее разработчики вдохновлялись городскими сооружениями и зданиями, которые окружают родную арену туринцев Альянц Арену.
В презентации приняли участие игроки клуба Миралем Пьянич, Эмре Джан, Пауло Дибала, Родриго Бентанкур, Блез Матьюди, Криштиану Роналду, Дуглас Коста, Мойзе Кин и другие.
Rompi gli schemi. Cambia le regole.
Vi presentiamo il nuovo away kit by @adidasfootball, disponibile ora! https://t.co/WWlWD7lYZm#DareToCreate pic.twitter.com/iBGBBbVoN1
— JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2019
Ранее Ювентус презентовал новую домашнюю форму, в которой будет выступать в сезоне-2019/20.
Фото: Juventus FC