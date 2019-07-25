Туринский Ювентус показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Туринский Ювентус презентовал новый комплект гостевой формы на сезон 2019/20.

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Комплект разработал немецкий спортивный бренд Adidas. Выездная форма бьянконери выполнена в белом цвете с красными вставками. При создании формы ее разработчики вдохновлялись городскими сооружениями и зданиями, которые окружают родную арену туринцев Альянц Арену.





















Ювентус представил гостевую форму в красно-белых цветах / 5 фотографий

В презентации приняли участие игроки клуба Миралем Пьянич, Эмре Джан, Пауло Дибала, Родриго Бентанкур, Блез Матьюди, Криштиану Роналду, Дуглас Коста, Мойзе Кин и другие.

Rompi gli schemi. Cambia le regole.

Vi presentiamo il nuovo away kit by @adidasfootball, disponibile ora! https://t.co/WWlWD7lYZm#DareToCreate pic.twitter.com/iBGBBbVoN1 — JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2019

Ранее Ювентус презентовал новую домашнюю форму, в которой будет выступать в сезоне-2019/20.

Фото: Juventus FC