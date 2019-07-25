PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ювентус представил гостевую форму в красно-белых цветах

Туринский Ювентус показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Форма Ювентуса

Туринский Ювентус презентовал новый комплект гостевой формы на сезон 2019/20.

Читайте: Мбаппе представил выездной комплект ПСЖ на сезон 2019/20

Комплект разработал немецкий спортивный бренд Adidas. Выездная форма бьянконери выполнена в белом цвете с красными вставками. При создании формы ее разработчики вдохновлялись городскими сооружениями и зданиями, которые окружают родную арену туринцев Альянц Арену.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Ювентус представил гостевую форму в красно-белых цветах / 5 фотографий

В презентации приняли участие игроки клуба Миралем Пьянич, Эмре Джан, Пауло Дибала, Родриго Бентанкур, Блез Матьюди, Криштиану Роналду, Дуглас Коста, Мойзе Кин и другие.

Ранее Ювентус презентовал новую домашнюю форму, в которой будет выступать в сезоне-2019/20.

ФотоJuventus FC

Источник: Juventus

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка