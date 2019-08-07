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Факты / Спорт

Бойко стал лучшим игроком Динамо в матче с Брюгге по данным InStat

Голкипер Динамо Денис Бойко стал лучшим игроком киевлян в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

Денис Бойко

Голкипер Денис Бойко стал лучшим игроком бело-синих в первом матче 3-го тура квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге по данным InStat.

По индексу источника, Бойко набрал 313 баллов. Вратарь пропустил один гол – и тот с пенальти. После Бойко лучшую оценку в команде получил капитан Сергей Сидорчук (280 баллов) и Никита Бурда (272 балла).

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Худшими игроками в составе киевлян стали Артем Беседин (209 баллов) и Александр Караваев (208 баллов).

Напомним, Динамо уступило бельгийскому Брюгге в первом матче 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Фото: Dreamstime

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