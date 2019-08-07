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Факти / Спорт

Бойко став найкращим гравцем Динамо у матчі з Брюгге за даними InStat

Голкіпер Динамо Денис Бойко став найкращим гравцем киян у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге.

Денис Бойко

Голкіпер Денис Бойко став найкращим гравцем біло-синіх у першому матчі 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге за даними InStat.

За індексом джерела, Бойко набрав 313 балів. Воротар пропустив один гол – і той з пенальті. Після Бойка найкращу оцінку у команді має капітан Сергій Сидорчук (280 балів) та Микита Бурда (272 бали).

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Найгіршими гравцями у складі киян стали Артем Бесєдін (209 балів)  та Олександр Караваєв (208 балів).

Нагадаємо, Динамо поступилося бельгійському Брюгге у першому матчі 3-го туру кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Фото: Dreamstime

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