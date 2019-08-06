Киевское Динамо уступило бельгийскому Брюгге в первом матче 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Брюгге — Динамо – 1:0

Брюгге: Миньоле, Мата, Митрович, Дели, Соболь, Ритс, Вормер, Ванакен, Тау, Окереке, Деннис (Схрейверс, 63).

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Караваев (Цыганков, 46), Вербич (Де Пена, 64), Беседин (Родригес, 46).

Голы: Ванакен, 37 (пен.)

Киевское Динамо встречалось с бельгийским Брюгге в рамках первого матча 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Брюгге на стадионе Ян Брейдель и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный мяч во встрече забил форвард Брюгге Ганс Ванакен с пенальти на 37-й минуте матча.

Ответный матч команд состоится 13 августа в Киеве на НСК Олимпийский.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Брюгге – Динамо.