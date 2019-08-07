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Факты / Спорт

Весь в крови! Легенда Барселоны пострадал во время отдыха

Легенда каталонской Барселоны Карлес Пуйоль попал в неприятную ситуацию во время отдыха.

Карлес Пуйоль

Бывший игрок каталонской Барселоны Карлес Пуйоль пострадал во время отдыха.

Легендарный футболист играл в теннис и во время одной из подач побежал за мячом, однако врезался в защитное стекло и разбил его. Пуйоль получил несколько повреждений в результате столкновения.

Читайте: Барселона обыграла Арсенал и завоевала Кубок Жоана Гампера

Фото после инцидента выложил сам Пуйоль на своей странице в Instagram.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Carles Puyol (@carles5puyol)

Ранее Факты ICTV писали, что легенда сборной Уругвая Диего Форлан объявил о завершении профессиональной карьеры.

Фото: Dreamstime

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