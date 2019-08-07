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Факти / Спорт

Весь у крові! Легенда Барселони постраждав під час відпочинку

Легенда каталонської Барселони Карлес Пуйоль потрапив у неприємну ситуацію під час відпочинку.

Карлес Пуйоль

Колишній гравець каталонської Барселони Карлес Пуйоль постраждав під час відпочинку.

Легендарний футболіст грав в теніс і під час однієї з подач побіг за м’ячем, однак врізався в захисне скло та розбив його. Пуйоль зазнав кількох ушкоджень в результаті зіткнення.

Читайте: Барселона обіграла Арсенал і завоювала Кубок Жоана Гампера

Фото після інциденту виклав сам Пуйоль на своїй сторінці в Instagram.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Carles Puyol (@carles5puyol)

Раніше Факти ICTV писали, що легенда збірної Уругваю Дієго Форлан оголосив про завершення професійної кар’єри гравця.

Фото: Dreamstime

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