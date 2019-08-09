В Великобритании с помощью искусственного интеллекта спрогнозировали, как пройдет сезон 2019/20 в АПЛ и кто окажется на вершине.

Британский телеканал BT Sport в сотрудничестве с Opta, Google и Squakwa попытались спрогнозировать, как закончится сезон 2019/20 в английской Премьер-лиге и кто поднимет чемпионский кубок.

Для этого была разработана специальная модель на основе искусственного интеллекта, которая определила сильные и слабые стороны каждого из участников розыгрыша, включая работу каждого футболиста в конкретном матче и как он действует против соперников. Также было учтено вероятные травмы и трансферы в зимнее трансферное окно.

Откровенно говоря, не понадобится компьютер, чтобы спрогнозировать, что Ливерпуль и Манчестер Сити в следующем сезоне войдут в двойку лучших команд. Предусмотреть, какая между ними будет отрыв в таблице уже сложнее.

Согласно расчетам, горожане выигрывают АПЛ в третий раз подряд. Они обойдут Ливерпуль на 6 очков, а лидерами станут начиная с 24 тура и до конца сезона.

Мерсисайдцы проведут весь сезон в первой тройке и не испытают ни одного поражения на родном Энфилде.

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Лондонский Челси станет восьмой командой в истории, которая на Рождество окажется в лидерах таблицы, но до конца сезона растранжирит преимущество.

Лишь пять команд в течение сезона окажутся на первой строчке: Брайтон, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, но именно горожане завершат сезон 2019/20 на вершине, набрав 94 очка и проиграв лишь в двух матчах.







Ливерпуль vs Манчестер Сити: искусственный интеллект назвал победителя АПЛ-2019/20 / 2 фотографии

Сезон 2019/20 английской Премьер-лиги стартует сегодня, 9 августа, матчем Ливерпуль — Норвич Сити.

Источник: BT Sport