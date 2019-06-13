Английская Премьер-лига опубликовала календарь нового сезона чемпионата Англии.

Английская Премьер-лига опубликовала календарь сезона-2019/20. Новый чемпионат стартует 9 августа игрой Ливерпуля против новичка АПЛ Норвич Сити.

Также в первом туре в субботу, 10 августа состоится “украинское дерби” Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. Молотобойцы будут принимать на своем поле горожан.

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Матч первого круга между Ливерпулем и Манчестер Сити состоится на Энфилде в субботу, 9 ноября. Игра второго круга на Этихад также пройдет в субботу, но 4 апреля.

Первое дерби клубов из Манчестера запланировано на субботу, 7 декабря на Этихад, второе состоится в субботу, 7 марта на Олд Траффорд.

Красные дьяволы будут принимать Ливерпуль на Олд Траффорд 19 октября, а мерсисайдцы встретятся с МЮ 18 января.

Полностью посмотреть календарь АПЛ можно здесь.

Также Факты ICTV писали, как Манчестер Сити провел чемпионский парад по улицам Манчестера.

Фото: Premier League