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Ліверпуль vs Ман Сіті: штучний інтелект назвав переможця АПЛ-2019/20

У Великій Британії за допомогою штучного інтелекту спрогнозували, як пройде сезон 2019/20 в АПЛ та хто опиниться на вершині.

Манчестер Сити Ливерпуль

Британський телеканал BT Sport у співпраці з Opta, Google та Squakwa спробували спрогнозувати, як закінчиться сезон 2019/20 в англійській Прем’єр-лізі та хто підніме чемпіонський кубок.

Для цього була розроблена спеціальна модель на основі штучного інтелекту, яка визначила сильні та слабкі сторони кожного з учасників розіграшу, включаючи роботу кожного футболіста в конкретному матчі та як він діє проти суперників. Також було враховано ймовірні травми та трансфери у зимове трансферне вікно.

Відверто, не знадобиться комп’ютер, щоб спрогнозувати, що Ліверпуль та Манчестер Сіті в наступному сезоні увійдуть до двійки найкращих команд. Передбачити, який між ними буде відрив у таблиці вже складніше.

Фото: Getty Images

Згідно з розрахунками, містяни виграють АПЛ втретє поспіль. Вони обійдуть Ліверпуль на 6 очок, а лідерами стануть починаючи з 24 туру і до кінця сезону.

Мерсисайдці проведуть весь сезон у першій трійці та не зазнають жодної поразки на рідному Енфілді.

Читайте: Манчестер Сіті обіграв Ліверпуль у серії пенальті та завоював Суперкубок Англії

Лондонський Челсі стане восьмою командою в історії, яка на Різдво опиниться в лідерах таблиці, але до кінця сезону розтринькає перевагу.

Лише п’ять команд протягом сезону опиняться на першій сходинці: Брайтон, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, але саме містяни завершать сезон 2019/20 на вершині, набравши 94 очки і програвши лише у двох матчах.

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Ліверпуль vs Ман Сіті: штучний інтелект назвав переможця АПЛ-2019/20 / 2 фотографии

Сезон 2019/20 англійської Прем’єр-ліги стартує сьогодні, 9 серпня, матчем Ліверпуль — Норвіч Сіті.

Джерело: BT Sport

Фото: Getty Images

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