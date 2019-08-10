Донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в третьем туре украинской Премьер-лиги.

Динамо — Шахтер – 1:2

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Соль, 70), Де Пена, Гармаш, Цыганков (Вербич, 60), Родригес.

Шахтер: Пятов, Болбат (Хочолава, 78), Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Марлос (Дентиньо, 90+2), Тайсон, Мораес (Бланко-Лещук, 81).

Голы: Родригес, 39 — Мораес, 21 Марлос, 65

Киевское Динамо принимало донецкий Шахтер в рамках третьего тура УПЛ. Встреча прошла в Киеве на НСК Олимпийский и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

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Счет в матче открыл Жуниор Мораес на 21-й минуте. Еще до перерыва киевляне восстановили паритет в игре – дебютным голом за бело-синих отметился Жерсон Родригес. Победу горнякам принес точный удар Марлоса на 64-й минуте встречи.

После трех стартовых туров УПЛ Шахтер имеет в своем активе 9 очков, Динамо — 6.

К слову, голкипер Динамо Денис Бойко стал лучшим игроком киевлян в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.