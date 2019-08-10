Донецький Шахтар обіграв київське Динамо у третьому турі української Прем’єр-ліги.

Динамо — Шахтар – 1:2

Динамо: Бойко, Міколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук (Андрієвський, 66), Шепелєв (Соль, 70), Де Пена, Гармаш, Циганков (Вербич, 60), Родрігес.

Шахтар: Пятов, Болбат (Хочолава, 78), Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Соломон, Марлос (Дентіньо, 90+2), Тайсон, Мораес (Бланко-Лещук, 81).

Голи: Родрігес, 39 — Мораес, 21 Марлос, 65

Київське Динамо приймало донецький Шахтар в рамках третього туру УПЛ. Зустріч пройшла у Києві на НСК Олімпійський і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

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Рахунок у матчі відкрив Жуніор Мораес на 21-й хвилині. Ще до перерви кияни відновили паритет у грі — дебютним голом за біло-синіх відзначився Жерсон Родрігес. Перемогу гірникам приніс точний удар Марлоса на 64-й хвилині зустрічі.

Після трьох стартових турів УПЛ Шахтар має у своєму активі 9 очок, Динамо — 6.

До речі, голкіпер Динамо Денис Бойко став найкращим гравцем киян у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге.