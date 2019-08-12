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Факты / Спорт

Реал Мадрид без Лунина уступил Роме в серии пенальти

Рома обыграла мадридский Реал в товарищеском матче в Риме на стадионе Олимпико.

Реал Мадрид

Рома встречалась с мадридским Реалом в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Риме на Стадио Олимпико и завершилась победой волков после серии пенальти 2:2 (пен. 5:4).

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Счет в матче открыл Марсело после паса от Луки Модрича на 6-й минуте. Римляне сравняли на 34-й минуте точным ударом Диего Перотти, которому ассистировал Николо Дзаньоло. Еще до перерыва, на 39-й минуте Каземиро снова вывел сливочных вперед, но уже через минуту Эдин Джеко снова огорчил Тибо Куртуа.

Больше голами в основное время команды не отличились. В серии пенальти лучшими были хозяева поля — 5:4.

Ранее Рома показала новый гостевой комплект формы на сезон 2019/20.

Фото: Getty Images

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