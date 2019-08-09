Мадридский Реал на официальном сайте опубликовал заявку команды с игровыми номерами.

Мадридский Реал перед стартом сезона объявил игровые номера на сезон-2019/20, которые получили футболисты.

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Свой номер в составе сливочный получил украинский голкипер Реала Андрей Лунин. Он будет играть под 25-м номером.

Звездный новичок команды Эден Азар будет выступать под 7-м номером, а Мариано Диасу, который играл прошлый сезоне с семеркой на спине, достался 27-м номер.

Хавбек Хамес Родригес, который может перейти в мадридский Атлетико или итальйнский Наполи, внесен в заявку под 16-м номером. Также в заявке есть Гарет Бэйл под 11-м.

Напомним, главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил игру Андрея Лунина в матче против Фенербахче на турнире Audi Cup.

Фото: FC Real Madrid