Рома обіграла мадридський Реал у товариському матчі в Римі на стадіоні Олімпіко.

Рома зустрічалася з мадридським Реалом в рамках товариського матчу. Зустріч пройшла в Римі на Стадіо Олімпіко і завершилася перемогою вовків після серії пенальті 2:2 (пен. 5:4).

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Рахунок у матчі відкрив Марсело після пасу від Луки Модрича на 6-й хвилині. Римляни зрівняли на 34-й хвилині точним ударом Дієго Перотті, якому асистував Ніколо Дзаньоло. Ще до перерви, на 39-й хвилині Каземіро знову вивів вершкових вперед, але вже через хвилину Едін Джеко знову засмутив Тібо Куртуа.

Більше голами в основний час команди не відзначилися. У серії пенальті кращими були господарі поля – 5:4.

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