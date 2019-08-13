Бывший бейсболист Янкис и жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес стал жертвой грабителей.

Бывшего игрока бейсбольного клуба Янкис и жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили на полмиллиона долларов.

Инцидент произошел в Сан-Франциско, когда Родригес ужинал в одном из ресторанов. Грабители разбили его автомобиль и вынесли оттуда всю электронику, а также личные вещи спортсмена: ювелирные украшения, лэптоп, фотоаппарат и многое другое. Общая сумма похищенных вещей составила $500 тыс.

Полиция Сан-Франциско уже начала расследование. Сам же Алекс заявил, что очень расстроен, ведь среди похищенных вещей были те, которые представляют для него особую ценность.

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По мотивам кражи, американское издание Deadspin опубликовало текст с заголовком:

Вся моя жизнь стоит меньше, чем хлам из автомобиля Алекса Родригеса.

Авто Родригеса ограбили пока его невеста была на гастролях в России. Алекс решил не расстраивать Лопес, а лишь опубликовал ее фото и подписал, что скучает.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod) 10 Сер 2019 р. о 5:17 PDT

К слову, во время концерта в Москве на Дженнифер Лопес треснул костюм.

Источник: CBS SF, Deadspin

Фото: Alex Rodriguez