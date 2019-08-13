Колишній бейсболіст Янкіс та наречений Дженніфер Лопес Алекс Родрігес став жертвою грабіжників.

Колишнього гравця бейсбольного клубу Янкіс та нареченого Дженніфер Лопес Алекса Родрігеса пограбували на півмільйона доларів.

Інцидент трапився у Сан-Франциско, коли Родрігес вечеряв в одному з ресторанів. Грабіжники розбили його авто та винесли звідти всю електроніку, а також особисті речі спортсмена: ювелірні прикраси, лептоп, фотоапарат та багато іншого. Загальна сума викрадених речей склала $500 тис.

Поліція Сан-Франциско вже почала розслідування. Сам же Алекс заявив, що дуже засмучений, адже серед викрадених речей були ті, які представляють для нього особливу цінність.

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За мотивами крадіжки, американське видання Deadspin опублікувало текст з заголовком:

Все моє життя коштує менше, ніж мотлох з автомобіля Алекса Родрігеса.

Авто Родрігеса пограбували поки його наречена була на гастролях у Росії. Алекс вирішив не засмучувати Лопес, а лише опублікував її фото і підписав, що сумує.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod) 10 Сер 2019 р. о 5:17 PDT

До речі, під час концерту у Москві на Дженніфер Лопес тріснув костюм.

Джерело: CBS SF, Deadspin

Фото: Alex Rodriguez