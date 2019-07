Автомобиль хавбека лондонского Арсенала Месута Озила атаковали вооруженные грабители в северном районе Лондона. Вместе с немцем в авто находился его партнер по команде Сеад Колашинац.

К авто футболиста подъехали двое мужчин на скутерах. Они стали угрожать игроку ножом – очевидно, хотели угнать машину стоимостью £100 тыс. и ограбить Месута и Сеада.

Однако грабители недооценили боснийца, который выскочил из машины и бросился на преступников. В этот момент Озил побежал в соседний ресторан за помощью. Персонал ресторана, который выбежал на шум, заставил злоумышленников убежать.

An incident took place in London today where Arsenal’s Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.

Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.

Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro

— Goal (@goal) July 25, 2019