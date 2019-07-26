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Факты / Спорт

Озила атаковали вооруженные грабители – Месута защитил одноклубник

Хавбек Арсенала Месут Озил и его партнер по команде Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению грабителей в северном районе Лондона.

Месут Озил

Автомобиль хавбека лондонского Арсенала Месута Озила атаковали вооруженные грабители в северном районе Лондона. Вместе с немцем в авто находился его партнер по команде Сеад Колашинац.

К авто футболиста подъехали двое мужчин на скутерах. Они стали угрожать игроку ножом – очевидно, хотели угнать машину стоимостью £100 тыс. и ограбить Месута и Сеада.

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Однако грабители недооценили боснийца, который выскочил из машины и бросился на преступников. В этот момент Озил побежал в соседний ресторан за помощью. Персонал ресторана, который выбежал на шум, заставил злоумышленников убежать.

Арсенал уже заявил, что Озил и Колашинац в норме. На место происшествия прибыла полиция – Месута и Сеада допросили. Взяли показания и у сотрудников ресторана.

Ранее форвард Наполи Аркадиуш Милик стал жертвой разбойного нападения.

Источник: Goal.com

Фото: Dreamstime

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