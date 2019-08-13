PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

ПСЖ может сорвать аренду Лунина в Вальядолид – L’Equipe

Голкипер Реала Кейлор Навас может быть включен в трансферную сделку с переходом Неймара в мадридский Реал.

Андрей Лунин

Костариканский голкипер Реала Кейлор Навас привлек к себе внимание французского ПСЖ. После ухода из клуба Джанлуиджи Буффона в Ювентус и Кевина Траппа в Айнтрахт у парижан остался лишь вратарь Альфонс Ареола.

Однако арабские шейхи в качестве основного кипера команды хотят видеть более статусного игрока в воротах, чем 26-летний воспитанник клуба.

Читайте: Сын проститутки! Фанаты ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара

В списке ПСЖ три фамилии – Доннарумма из Милана и два голкипера Реала – Куртуа и Навас. Больше всего шансов у парижан договориться с костариканский вратарем, который может быть включен в соглашение о переходе бразильца Неймара в Реал.

Таким образом, если трансфер состоится, в составе галактикос на этот сезон может остаться Андрей Лунин. Если нет, украинец до конца сезона отправится в аренду в Вальядолид.

Ранее Рома обыграла мадридский Реал в товарищеском матче в Риме на стадионе Олимпико.

Фото: Real Madrid FC

Источник: L’Equipe

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сын проститутки! Фанаты ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара
Реал Мадрид без Лунина уступил Роме в серии пенальти
ПСЖ разгромил Ним в первом туре Лиги 1
Реал опубликовал заявку команды и дал игровой номер Лунину
Лунин попал в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет
ПСЖ обыграл Ренн в матче за Суперкубок Франции
Неймар не попал в номинацию The Best – это ему дорого обошлось
Будущий вратарь Реала! Зидан оценил игру Лунина против Фенербахче
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка