Голкипер Реала Кейлор Навас может быть включен в трансферную сделку с переходом Неймара в мадридский Реал.

Костариканский голкипер Реала Кейлор Навас привлек к себе внимание французского ПСЖ. После ухода из клуба Джанлуиджи Буффона в Ювентус и Кевина Траппа в Айнтрахт у парижан остался лишь вратарь Альфонс Ареола.

Однако арабские шейхи в качестве основного кипера команды хотят видеть более статусного игрока в воротах, чем 26-летний воспитанник клуба.

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В списке ПСЖ три фамилии – Доннарумма из Милана и два голкипера Реала – Куртуа и Навас. Больше всего шансов у парижан договориться с костариканский вратарем, который может быть включен в соглашение о переходе бразильца Неймара в Реал.

Таким образом, если трансфер состоится, в составе галактикос на этот сезон может остаться Андрей Лунин. Если нет, украинец до конца сезона отправится в аренду в Вальядолид.

Ранее Рома обыграла мадридский Реал в товарищеском матче в Риме на стадионе Олимпико.

Фото: Real Madrid FC