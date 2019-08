Во время матча первого тура Лиги 1 Пари Сен-Жермен на Парк де Пренс в Париже принимал Ним. Вне заявки на игру оказался звездный форвард парижан Неймар.

Бразилец, который все лето не теряет надежды покинуть команду, не на шутку разозлил болельщиков ПСЖ.

Во время матча они развернули баннеры: “Неймар, проваливай!” и “Неймар ***** проституткой, это бывает не только при ремонтаде, помнишь?,” таким образом припомнив Неймару историю с изнасилованием и его фразу о том, что лучший момент в его карьере – камбэк Барселоны в матче против ПСЖ.

Также во время матча фанаты пели песню: Неймар — сын проститутки.

PSG’s entire stadium chanting, “Neymar, hijo da puta” (which translates to “Neymar, you son of a bitch”) during their first game of the season right now. pic.twitter.com/rRd6Tx46rk

— indykaila News (@indykaila) August 11, 2019