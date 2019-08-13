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Факти / Спорт

ПСЖ може зірвати оренду Луніна в Вальядолід – L’Equipe

Голкіпер Реала Кейлор Навас може бути включений в трансферну угоду з переходом Неймара в мадридський Реал.

Андрей Лунин

Костариканський голкіпер Реала Кейлор Навас привернув до себе увагу французького ПСЖ. Після відходу з клубу Джанлуїджі Буффона в Ювентус та Кевіна Траппа в Айнтрахт у парижан залишився лише воротар Альфонс Ареола.

Однак арабські шейхи в ролі основного кіпера команди бажають бачити більш статусного гравця у воротах, аніж 26-річний вихованець клубу.

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У списку ПСЖ три прізвища – Доннарумма з Мілана та два голкіпера Реала – Куртуа та Навас. Найбільше шансів у парижан домовитися з костариканський воротарем, який може бути включений в угоду щодо переходу бразильця Неймара в Реал.

Таким чином, якщо трансфер відбудеться, в складі галактикос на цей сезон може залишитися Андрій Лунін. Якщо ні, українець до кінця сезону вирушить в оренду у Вальядолід.

Раніше Рома обіграла мадридський Реал у товариському матчі в Римі на стадіоні Олімпіко.

ФотоReal Madrid FC

Джерело: L’Equipe

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