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Ливерпуль — Челси: прогноз букмекеров на Суперкубок УЕФА

Ливерпуль и Челси сойдутся на стадионе Водафон-Арена в Стамбуле в матче за Суперкубок УЕФА 2019.

Ливерпуль - Челси

В матче за Суперкубок УЕФА 2019 сойдутся Ливерпуль и Челси. Матч состоится в среду, 14 августа, на стадионе Водафон-Арена в Стамбуле.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Юргена Клоппа. На победу Ливерпуля принимают ставки с коэффициентом 1.64. Успех аристократов оценивают в 5.50. Ничейный исход встречи в основное время — 4.10.

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Матч за Суперкубок УЕФА Ливерпуль — Челси начнется в 22:00, 14 августа.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА встречаются победитель Лиги чемпионов и победитель Лиги Европы. Ливерпуль в финале ЛЧ-2018/19 в Мадриде обыграл Тоттенхэм, а Челси в Баку в финале ЛЕ оказался сильнее Арсенала.

Фото: Dreamstime

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