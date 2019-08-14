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Ліверпуль — Челсі: прогноз букмекерів на Суперкубок УЄФА

Ліверпуль та Челсі зійдуться на стадіоні Водафон-Арена у Стамбулі у матчі за Суперкубок УЄФА 2019.

Ливерпуль - Челси

У матчі за Суперкубок УЄФА 2019 зійдуться Ліверпуль та Челсі. Матч відбудеться у середу, 14 серпня, на стадіоні Водафон-Арена у Стамбулі.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.64. Успіх аристократів оцінюють в 5.50. Нічийний результат зустрічі в основний час — 4.10. 

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Матч за Суперкубок УЄФА Ліверпуль — Челсі розпочнеться о 22:00, 14 серпня.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА зустрічаються переможець Ліги чемпіонів та переможець Ліги Європи. Ліверпуль у фіналі ЛЧ-2018/19 у Мадриді обіграв Тоттенгем, а Челсі в Баку у фіналі ЛЄ виявився сильнішим за Арсенал.

Фото: Dreamstime

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