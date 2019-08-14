Украинский голкипер Андрей Лунин перешел в Вальядолид на правах аренды.
Украинский голкипер Андрей Лунин на правах аренды проведет сезон-2019/20 в испанском Вальядолиде.
20-летний футболист сегодня присоединится к бело-фиолетовых и проведет первую тренировку с командой. Также на сегодня запланирована пресс-конференция Лунина в Вальядолиде.
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Прошлый сезон украинец провел тоже на правах аренды в испанском Леганесе, но из-за конкуренции с Иваном Куэльяром провел лишь шесть матчей за огурцов.
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В Вальядолиде конкурентом Андрея будет 30-летний Хорди Масип, который сыграл 35 из 38 матчей в предыдущем розыгрыше Примеры.
Ранее мадридский Реал на официальном сайте опубликовал заявку команды с игровыми номерами.
Источник: Real Valladolid
Фото: Real Valladolid